(Di giovedì 23 febbraio 2023) La. Parte di notte, per portare la lucesperanza, che illumini il giorno e spenga invece le tenebre di morte e di violenza che ancora avvolgono molte zone del mondo. Una camminata notturna, da Perugia ad Assisi, contro tutte le guerre, ine ovunque imperversi, “svegli, in piedi e in cammino” portando, ciascuno dei presenti, il volto di una delle persone rimaste uccise nei conflitti, una fiaccola “e la domanda incessante diin solidarietà con tutte le vittime innocenti”. In programma nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, ad un anno esatto dall’invasione russa dell’, torna l’appuntamento con la storica(la 26esima) che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Questa sera. #PerugiaAssisi, la notte della marcia: «La politica può fermare la guerra» - Luce_news : Marcia PerugiaAssisi: i costruttori di pace nell’anniversario della guerra in Ucraina - mcaratozzolo58 : RT @Avvenire_Nei: Questa sera. #PerugiaAssisi, la notte della marcia: «La politica può fermare la guerra» - infoitinterno : Marcia PerugiaAssisi: i costruttori di pace nell'anniversario della guerra in Ucraina - RomaSette : RT @Avvenire_Nei: Questa sera. #PerugiaAssisi, la notte della marcia: «La politica può fermare la guerra» -

Ladella Pace nell'anniversario della guerra. Parte di notte, per portare la luce della speranza, che illumini il giorno ..."Rischiamo di finire nell'abisso della catastrofe atomica": è l'allarme che il promotore dellaper la pace, Flavio Lotti, lancia - attraverso l'ANSA - a margine del convegno organizzato, stamani nella città di San Francesco, da Articolo 21 sui conflitti nel mondo. "La ...

Marcia PerugiaAssisi: i costruttori di pace nell'anniversario della guerra in Ucraina - Luce Luce

Marcia Perugia-Assisi, il dibattito a un anno dalla guerra in Ucraina: “In piedi, costruttori di… Il Fatto Quotidiano

PerugiaAssisi, stanotte la marcia della pace LIVE Agenzia ANSA

Marcia Perugia Assisi, Di Trapani: «I media diano voce alle ragioni ... Fnsi

Andria alla Marcia della Pace Perugia-Assisi questa notte tra il 23 ... Comune di Andria

Saremo in diretta a Buongiorno Italia e a Buongiorno Regione su Raitre dalle 7 La Marcia della Pace, per dire no ai conflitti a un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina. Sarà ...Giovedì 23 febbraio alle ore 21, prima della marcia di notte Perugi-Assisi, si tiene l’incontro alla Sala dei Notari di Perugia sulla guerra in Ucraina e, più in generale, sull’esigenza di una pace ...