Marcia Perugia-Assisi | l’organizzatore Lotti | “La politica è assente | siamo a un punto di non ritorno Accanto ai pacifisti c’è solo Bergoglio”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “La narrazione pubblica sta paralizzando le persone e creando senso di impotenza. La. Serve una maggiore assunzione di responsabilità. Speriamo che questi tre giorni di manifestazioni servano”. A dirlo è Flavio, coordinatore nazionale della Tavola della pace, la rete di enti e associazioni che ha organizzato lanotturna daadin occasione dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina. Il volto diè legato da sempre alle iniziative per la pace: 63 anni, dal 1995 èdella tradizionaleumbra che richiama gente da tutta Italia. Qual è l’obiettivo della vostra iniziativa di stanotte? Uno è sociale, l’altro politico. Vogliamo invitare tutti a svegliarsi, a reagire in ...

Partenza alle 24 dai Giardini del Frontone, arrivo alla Basilica di san Francesco. I promotori: "Nella notte simbolo della III Guerra mondiale vogliamo metterci in cammino". Alle 21 fiaccolata della C ..."Una marcia per la pace significa riportare la parola pace all'interno del dibattito su quello che sta avvenendo": è quanto ha detto ad Assisi padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, pa ...