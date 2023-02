Marcia Perugia-Assisi, il dibattito a un anno dalla guerra in Ucraina: “In piedi, costruttori di pace” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Giovedì 23 febbraio alle ore 21, prima della Marcia di notte Perugi-Assisi, si tiene l’incontro alla Sala dei Notari di Perugia sulla guerra in Ucraina e, più in generale, sull’esigenza di una pace nel conflitto (e nei conflitti). All’incontro interverranno, tra gli altri: Don Ivan Maffeis, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve; Marco Tarquinio, Direttore di Avvenire; Mario Giro, Comunità di Sant’Egidio; Andrea Romizi, Sindaco di Perugia; Stefania Proietti, Sindaca di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia; Francesca Peppucci, consigliera della Regione Umbria, Andrea De Domenico, Vicedirettore dell’ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite in Palestina; Maria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Giovedì 23 febbraio alle ore 21, prima delladi notte Perugi-, si tiene l’incontro alla Sala dei Notari disullaine, più in generale, sull’esigenza di unanel conflitto (e nei conflitti). All’incontro interverr, tra gli altri: Don Ivan Maffeis, Arcivescovo di-Città della Pieve; Marco Tarquinio, Direttore di Avvenire; Mario Giro, Comunità di Sant’Egidio; Andrea Romizi, Sindaco di; Stefania Proietti, Sindaca die Presidente della Provincia di; Francesca Peppucci, consigliera della Regione Umbria, Andrea De Domenico, Vicedirettore dell’ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite in Palestina; Maria ...

