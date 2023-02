Marcia Perugia-Assisi, Bassoli (Rete pace e disarmo): “Si continua a parlare solo di armi. In Parlamento tanti contrari all’invio, rompano tabù” (Di giovedì 23 febbraio 2023) A un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, decine di associazione si ritrovano a Perugia per la Marcia per la pace che dal capoluogo umbro raggiungerà, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, Assisi. “Non si parla mai delle vittime, delle persone, ma solo di armi. I governi devono fermare l’invio delle armi, gli ucraini devono essere protetti con la diplomazia e la politica” ha detto Sergio Bassoli del coordinamento Europe for Peace (Rete italiana pace e disarmo). “L’Europa deve essere il protagonista politica della vicenda, non solo il teatro del conflitto. All’interno del Parlamento ci sono molte più persone contro la guerra di quelli che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) A un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, decine di associazione si ritrovano aper laper lache dal capoluogo umbro raggiungerà, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio,. “Non si parla mai delle vittime, delle persone, madi. I governi devono fermare l’invio delle, gli ucraini devono essere protetti con la diplomazia e la politica” ha detto Sergiodel coordinamento Europe for Peace (italiana). “L’Europa deve essere il protagonista politica della vicenda, nonil teatro del conflitto. All’interno delci sono molte più persone contro la guerra di quelli che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianaFerrario : Torna la Marcia per la pace nella notte fra il 23 e il 24 febbraio, da #Perugia ad #Assisi, contro tutte le guerre… - vaticannews_it : #Pace Nella notte del 23-24 febbraio, primo anniversario dell'inizio del conflitto in #Ucraina, un'edizione special… - BeppeGiulietti : RT @TV2000it: ??#PerugiAssisi, stanotte la marcia della #pace Partirà da #Perugia a mezzanotte per arrivare alla basilica di San Francesco… - lanzo_ruggero : RT @TizianaFerrario: Torna la Marcia per la pace nella notte fra il 23 e il 24 febbraio, da #Perugia ad #Assisi, contro tutte le guerre e p… - ilfattovideo : Marcia Perugia-Assisi, Bassoli (Rete pace e disarmo): “Si continua a parlare solo di armi. In Parlamento tanti cont… -