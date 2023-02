Marchetti: "Il Napoli ha dei giocatori fantastici, un gioco solido e tanto efficace'' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha scritto sul Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Si chiude l’andata della Champions League e l’Italia si presenta con 3 vittorie su 3 partite. 4 gol fatti e zero subiti. E’ vero due partite in casa, in cui l’uno a zero non può chiaramente far stare tranquillo nessuno. -afferma Marchetti - Almeno non tranquilli quanto il Napoli. Ma se avevamo bisogno di un iniezione di fiducia, beh è arrivata. Il Napoli forse era l’unica che non ne aveva bisogno. Ma confrontarsi comunque in Europa con le migliori squadre della competizione e comunque imporre il proprio gioco e la propria mentalità è stato importante. -prosegue Marchetti - Per confermare ancora una volta quanto è stato importante il lavoro di ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Luca, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha scritto sulnel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Si chiude l’andata della Champions League e l’Italia si presenta con 3 vittorie su 3 partite. 4 gol fatti e zero subiti. E’ vero due partite in casa, in cui l’uno a zero non può chiaramente far stare tranquillo nessuno. -afferma- Almeno non tranquilli quanto il. Ma se avevamo bisogno di un iniezione di fiducia, beh è arrivata. Ilforse era l’unica che non ne aveva bisogno. Ma confrontarsi comunque in Europa con le migliori squadre della competizione e comunque imporre il proprioe la propria mentalità è stato importante. -prosegue- Per confermare ancora una volta quanto è stato importante il lavoro di ...

