Manfredi: "Ipotesi maxischermo e festa scudetto a Piazza del Plebiscito" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lo scudetto del Napoli si avvicina. La città non vede l'ora di festeggiare ma se Spalletti predica calma, dato che il cammino è ancora lungo, l'amministrazione comunale già programma i festeggiamenti ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lodel Napoli si avvicina. La città non vede l'ora di festeggiare ma se Spalletti predica calma, dato che il cammino è ancora lungo, l'amministrazione comunale già programma i festeggiamenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Napoli, Manfredi: 'Se sarà scudetto, ipotesi festa al Plebiscito' [aggiornamento delle 15:45] - infoitsport : NAPOLI, SINDACO MANFREDI: 'SE SARÀ SCUDETTO IPOTESI FESTA AL PLEBISCITO' - infoitsport : Napoli, Manfredi: 'Se sarà scudetto, ipotesi festa al Plebiscito' - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, si pensa alla festa Scudetto: il sindaco Manfredi valuta un evento in piazza ESCLUSIVA - CarloRo79403302 : @tuttonapoli Sarebbe bello, poter organizzare una festa così per Napoli! Ma si può vincerlo anche in anticipo, ed a… -