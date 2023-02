Manchester United-Barcellona, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2022/2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Manchester United-Barcellona, match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. Dopo il 2-2 show dell’andata, tra le due super potenze già più volte in finale di Champions e ora finite a giocarsi il pass per gli ottavi della seconda coppa, ci si aspettano grandi emozioni. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 23 febbraio. Manchester United-Barcellona sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Fabio Caressa e su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ile isu Sky edi, match valido per il ritorno degli spareggi di. Dopo il 2-2 show dell’andata, tra le due super potenze già più volte in finale di Champions e ora finite a giocarsi il pass per gli ottavi della seconda coppa, ci si aspettano grandi emozioni. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 23 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Fabio Caressa e sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami. SportFace.

