Manchester United-Barcellona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno playoff Europa League 2022/2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester United e Barcellona, valevole per la gara di ritorno dei playoffs di Conference League 2022/2023. Due squadre entrambe in buona forma, che una settimana fa hanno pareggiato 2-2 al Camp Nou dopo una sfida in cui entrambi gli allenatori hanno avuto modo di lamentarsi per l’arbitraggio. L’eliminazione sarà certamente un duro colpo per chi delle due non riuscirà a superare il turno questa sera. La sfida è in programma domani, giovedì 23 alle 21:00 all’Old Trafford di Manchester. diretta su Sky Sport Calcio, in streaming su Sky Go, NOW e Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la gara dideis di Conference. Due squadre entrambe in buona forma, che una settimana fa hanno pareggiato 2-2 al Camp Nou dopo una sfida in cui entrambi gli allenatori hanno avuto modo di lamentarsi per l’arbitraggio. L’eliminazione sarà certamente un duro colpo per chi delle due non riuscirà a superare il turno questa sera. La sfida è in programma domani, giovedì 23 alle 21:00 all’Old Trafford disu Sky Sport Calcio, insu Sky Go, NOW e Dazn. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 6:24 - La rete di Brahim Diaz, arrivata dopo 6 minuti e 24 secondi, è la più veloce per il Milan in una partita a e… - ManUtdMEN : Manchester United 'credited' with interest in Atalanta defender Giorgio Scalvini #mufc - ManUtdMEN : Manchester United 'express interest' in Paulo Dybala deal #mufc - 1926pe : RT @napolimagazine: CDS - Manchester United su Kim, ma ADL è pronto a blindarlo con un ritocco dell'ingaggio e l'aumento della clausola res… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Manchester United su Kim, ma ADL è pronto a blindarlo con un ritocco dell'ingaggio e l'aumento della clausola res… -