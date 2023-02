Manchester United-Barcellona, le formazioni ufficiali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Manchester United e Barcellona, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Il match più affascinante in questo turno della competizione non ha tradito le attese nel primo confronto al “Camp Nou”: risultato finale di 2-2 con tante occasioni da rete, soprattutto per i padroni di casa. In 11 precedenti contro i blaugrana nelle competizioni UEFA, la compagine inglese ha vinto una sola volta pareggiando cinque volte e perdendo in altrettante occasioni. L’unico successo risale alla semifinale di Champions League nel 2007/08 grazie alla rete di Paul Scholes. Sono 64, invece, i confronti totali contro squadre spagnole: bilancio a sfavore dei Red Devils con 17 vittorie, 25 pareggi e 22 sconfitte. Il Barcellona è uscito ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Il match più affascinante in questo turno della competizione non ha tradito le attese nel primo confronto al “Camp Nou”: risultato finale di 2-2 con tante occasioni da rete, soprattutto per i padroni di casa. In 11 precedenti contro i blaugrana nelle competizioni UEFA, la compagine inglese ha vinto una sola volta pareggiando cinque volte e perdendo in altrettante occasioni. L’unico successo risale alla semifinale di Champions League nel 2007/08 grazie alla rete di Paul Scholes. Sono 64, invece, i confronti totali contro squadre spagnole: bilancio a sfavore dei Red Devils con 17 vittorie, 25 pareggi e 22 sconfitte. Ilè uscito ...

