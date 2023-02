Manchester City, Guardiola: “Zero cambi? Credo di essere abbastanza bravo per sapere cosa fare” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Manchester City non è riuscito ad andare oltre l’1-1 nella gara d’andata degli ottavi di Champions contro il RB Lipsia. Pep Guardiola ha chiuso la partita senza effettuare alcuna sostituzione nei 90 minuti, un evento più unico che raro. Il tecnico ha poi spiegato la scelta in conferenza stampa: “Ho la possibilità di fare fino a cinque cambi ma questo non significa che debba farli. Credo di essere un allenatore abbastanza bravo per decidere cosa devo fare…”. Guardiola si è detto comunque soddisfatto della prova dei suoi: “Non abbiamo una squadra che può competere con molte transizioni, non abbiamo quel ritmo, abbiamo bisogno di tenere il controllo come nel primo tempo. Abbiamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilnon è riuscito ad andare oltre l’1-1 nella gara d’andata degli ottavi di Champions contro il RB Lipsia. Pepha chiuso la partita senza effettuare alcuna sostituzione nei 90 minuti, un evento più unico che raro. Il tecnico ha poi spiegato la scelta in conferenza stampa: “Ho la possibilità difino a cinquema questo non significa che debba farli.diun allenatoreper decideredevo…”.si è detto comunque soddisfatto della prova dei suoi: “Non abbiamo una squadra che può competere con molte transizioni, non abbiamo quel ritmo, abbiamo bisogno di tenere il controllo come nel primo tempo. Abbiamo ...

