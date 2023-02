Malore choc al lavoro, Salvatore muore a 54 anni prima dell’arrivo dei medici (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un Malore improvviso che non gli ha lasciato scampo: così a 54 anni è morto Salvatore Bruno, residente a Vertemate in provincia di Como. Uno choc improvviso come racconta il fratello Giuseppe al quotidiano la Provincia di cui di seguito riportiamo le dichiarazioni. “Aveva avuto un infarto sedici anni fa, a soli 38 anni ma era stato preso in tempo dai medici. Aveva subito un intervento che era andato bene e faceva tutte le cure, potendo vivere una vita normale”. “Appena dieci giorni fa ha fatto tutti i controlli di routine, incluso elettrocardiogramma e test sotto sforzo, andava tutto bene. Martedì ha lavorato tutto il giorno, è tornato a casa e ha cenato, poi è andato in bagno e da lì non è più uscito – aggiunge Giuseppe – l’ambulanza è arrivata subito e i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Unimprovviso che non gli ha lasciato scampo: così a 54è mortoBruno, residente a Vertemate in provincia di Como. Unoimprovviso come racconta il fratello Giuseppe al quotidiano la Provincia di cui di seguito riportiamo le dichiarazioni. “Aveva avuto un infarto sedicifa, a soli 38ma era stato preso in tempo dai. Aveva subito un intervento che era andato bene e faceva tutte le cure, potendo vivere una vita normale”. “Appena dieci giorni fa ha fatto tutti i controlli di routine, incluso elettrocardiogramma e test sotto sforzo, andava tutto bene. Martedì ha lavorato tutto il giorno, è tornato a casa e ha cenato, poi è andato in bagno e da lì non è più uscito – aggiunge Giuseppe – l’ambulanza è arrivata subito e i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaffaellaIshwa1 : RT @lvogruppo: “Io NON sono a favore del Vaccino, l’ho dovuto fare controvoglia per poter continuare a lavorare” Grosseto sotto choc: Giaco… - paolosarti69 : RT @lvogruppo: “Io NON sono a favore del Vaccino, l’ho dovuto fare controvoglia per poter continuare a lavorare” Grosseto sotto choc: Giaco… - Gazzettino : #cassino, le sue foto hot finiscono sui social, racconto choc al giudice: poi il malore - galliandrea99 : RT @lvogruppo: “Io NON sono a favore del Vaccino, l’ho dovuto fare controvoglia per poter continuare a lavorare” Grosseto sotto choc: Giaco… - alex_antony17 : RT @lvogruppo: “Io NON sono a favore del Vaccino, l’ho dovuto fare controvoglia per poter continuare a lavorare” Grosseto sotto choc: Giaco… -