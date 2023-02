Malattie Rare: esempio di eccellenza, il Veneto guida la classifica in Europa (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Al via a Padova gli “Stati Generali Malattie Rare”: il primo evento di richiamo europeo che unisce la realtà locale, nazionale ed europea. Padova, 23 febbraio 2023 – “Oggi abbiamo una legge sulle Malattie Rare approvata all’unanimità in Parlamento. Servono adesso quei decreti attuativi che devono calarla nel quotidiano dei pazienti, a beneficio loro e dei loro familiari, affinché la legge diventi di fatto operativa e permetta un maggior coordinamento tra tutti gli operatori sanitari che si occupano di Malattie Rare”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, dando il via alla giornata di lavori Stati Generali Malattie Rare – Nord Est Italia, organizzata da Motore Sanità e promossa da Regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Al via a Padova gli “Stati Generali”: il primo evento di richiamo europeo che unisce la realtà locale, nazionale ed europea. Padova, 23 febbraio 2023 – “Oggi abbiamo una legge sulleapprovata all’unanimità in Parlamento. Servono adesso quei decreti attuativi che devono calarla nel quotidiano dei pazienti, a beneficio loro e dei loro familiari, affinché la legge diventi di fatto operativa e permetta un maggior coordinamento tra tutti gli operatori sanitari che si occupano di”, spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, dando il via alla giornata di lavori Stati Generali– Nord Est Italia, organizzata da Motore Sanità e promossa da Regione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovannaDiTroia : RT @franciungaro: ???#Malattie #rare, in Italia #2milioni di pazienti. In vista del #28febbraio, #GiornataMondialeperleMalattie ?@uniamofim… - MOTORESANITA : Gianni Carraro, Dirigente medico U.O.C. Nefrologia 2, AOU Padova presente all'evento di Motore Sanità MALATTIE RARE… - gsk_it : RT @FarmindustriaTW: Milioni di europei vivono con malattie rare per le quali non ci sono terapie. Le collaborazioni pubblico-privato potre… - pharma_ninja : Nuove iniziative di EuropaBio per il 2023 - MOTORESANITA : Paola Facchin, Responsabile del Coordinamento Malattie Rare @RegioneVeneto durante il suo intervento all'evento di… -