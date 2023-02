Mainz 05-Borussia Monchengladbach venerdì 24 febbraio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Due vittorie consecutive hanno riportato il05 di Svensson a metà classifica, appaiato al momento aldi Farke. Per entrambe le squadre non è il momento di fare troppi voli pindarici, la zona coppe è lontana e soprattutto davanti corrono parecchio. Per entrambe è il momento di raccogliere i punti necessari a salvarsi e togliersi qualche soddisfazione, tipo quella InfoBetting: Scommesse Sportive e