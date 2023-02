"Magari anche con Tomaso...": Michelle Hunziker, una frase (pesantissima) sul suo ex (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Sarò nonna, felice e single". Michelle Hunziker lo sottolinea nell'intervista al Corriere della Sera per presentare il suo momento d'oro, tra lavoro (il ritorno in tv con Michelle Impossible & Friends, su Canale 5) e la famiglia, con la figlia Aurora Ramazzotti che tra poche settimane le darà il suo primo nipotino. La showgirl svizzera è caricata a molla in vista del debutto della seconda stagione del suo spettacolo, che avrà tra gli ospiti fissi anche l'ex marito Eros Ramazzotti, Loredana Bertè, Max Pezzali, Claudio Bisio, Il Volo, Belen Rodriguez, Pio e Amedeo, Piero Chiambretti. Un parterre de roi d'altri tempi: "Il varietà vecchio stile è sempre stato il mio sogno - spiega al Corsera -; faccio parte di quella generazione che è cresciuta con il varietà vero e metterlo in scena in modalità 2.0 è una grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Sarò nonna, felice e single".lo sottolinea nell'intervista al Corriere della Sera per presentare il suo momento d'oro, tra lavoro (il ritorno in tv conImpossible & Friends, su Canale 5) e la famiglia, con la figlia Aurora Ramazzotti che tra poche settimane le darà il suo primo nipotino. La showgirl svizzera è caricata a molla in vista del debutto della seconda stagione del suo spettacolo, che avrà tra gli ospiti fissil'ex marito Eros Ramazzotti, Loredana Bertè, Max Pezzali, Claudio Bisio, Il Volo, Belen Rodriguez, Pio e Amedeo, Piero Chiambretti. Un parterre de roi d'altri tempi: "Il varietà vecchio stile è sempre stato il mio sogno - spiega al Corsera -; faccio parte di quella generazione che è cresciuta con il varietà vero e metterlo in scena in modalità 2.0 è una grande ...

