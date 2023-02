Maestra muore a 92 anni e lascia parte della sua eredità all’ex alunno, la scoperta al funerale: “Non avrei mai pensato lo facesse” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ci sono legami non di sangue che durano tutta la vita. Come quello tra Andrea Arrighetti e la sua Maestra, Maria Pettirossi. alunno e docente a metà degli anni ’70 (nel 1976) la loro amicizia è durata fino alla morte della Maestra che ha deciso di donare parte della sua eredità proprio allo studente prediletto. La storia arriva dalla scuola “Fratti” di Sesto Fiorentino ed è stata raccontata da La Nazione. Finita la scuola il legame tra Arrighetti e Pettirossi si rafforza. Tanto che, anche quando la Maestra torna nella sua terra d’origine, nello Spezzino, a metà degli anni ’80, i rapporti continuano: quando lui va nella sua casa di famiglia, a Marina di Massa, va a trovarla. E, addirittura, la invita al matrimonio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ci sono legami non di sangue che durano tutta la vita. Come quello tra Andrea Arrighetti e la sua, Maria Pettirossi.e docente a metà degli’70 (nel 1976) la loro amicizia è durata fino alla morteche ha deciso di donaresuaproprio allo studente prediletto. La storia arriva dalla scuola “Fratti” di Sesto Fiorentino ed è stata raccontata da La Nazione. Finita la scuola il legame tra Arrighetti e Pettirossi si rafforza. Tanto che, anche quando latorna nella sua terra d’origine, nello Spezzino, a metà degli’80, i rapporti continuano: quando lui va nella sua casa di famiglia, a Marina di Massa, va a trovarla. E, addirittura, la invita al matrimonio. ...

