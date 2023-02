Maestra lascia l’eredità al suo ex alunno | “Non credevo che l’avrebbe fatto”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Maria Pettirossi, ex insegnante delle elementari, è morta lo scorso ottobre a 92 anni e hato parte della sua eredità ad Andrea Arrighetti. Lo aveva conosciuto nel 1976 alla scuola “Fratti” di Sesto Fiorentino. Era uno dei suoi alunni, con cui è rimasta in contatto per diversi anni, fino alla morte. Finita la scuola infatti il loro legame si è rafforzato. I due hanno continuato a frequentarsi, tanto che l’ex allievo l’ha invitata pure al suo matrimonio. “È sempre stato un bel rapporto. I professori me li sono scordati tutti. Lei no, la vedevo un po’ come una seconda mamma. Ma non avrei pensato che misse”, ha raccontato a La Nazione Arrighetti. La exglielo aveva paventato un paio di volte, ma lui aveva sempre pensato che scherzasse o che comunque alla fine non...

