Maestra lascia l'eredità al suo ex alunno, la scoperta al funerale: 'Non credevo che l'avrebbe fatto' (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Maestra e il suo alunno , un legame lungo quasi 50 anni. Maria Pettirossi , ex insegnante delle elementari, è morta lo scorso ottobre a 92 anni e ha lasciato parte della sua eredità ad Andrea ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lae il suo, un legame lungo quasi 50 anni. Maria Pettirossi , ex insegnante delle elementari, è morta lo scorso ottobre a 92 anni e hato parte della suaad Andrea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Maestra muore a 92 anni e lascia parte dell’eredità all’ex allievo - scupiero : @_Meli_P La saggezza, maestra di vita non lascia interpretazioni possibili: De gustibus non disputandum est! La pace sia con te. ?? - alteaxz : @AlexTheLondoner @BolaffioLirio @EnricoFaraboll1 Colpa vostra che capite cosa volete voi e vi informate con i tg ,… - MaurizioMao6 : @IlarioDiGiovamb @ForzaRoma__1927 A te ti sarà morta, la maestra se non sai leggere è un tuo problema io parlo e sc… - ninda1952 : RT @AmiciUfficiale: La maestra Celentano ha convocato a sorpresa Alessio, Gianmarco, Paky e Samu, la gara creatività 'Canto perché...', Jor… -