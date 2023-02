“Ma pure lui naufrago?”. Isola dei Famosi 2023, ecco altri concorrenti: subito viene notato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Isola dei Famosi, svelati i nomi di altri cinque concorrenti. Continuano ad uscire indiscrezioni e rivelazioni sulla nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Pochi giorni fa vi avevamo annunciato della novità relativa alla data di inizio, inzialmente prevista subito dopo la fine del GF vip e poi invece slittata a lunedì 17 aprile. Nel frattempo, confermata Vladimir Luxuria come opinionista ed Enrico Papi al posto di Nicola Savino, l’attenzione è tutta centrata sui concorrenti. Fino ad ora ne sono stati ufficializzati alcuni, a partire da Luca Di Carlo, avvocato e amico di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Poi nelle scorse ore è stata annunciata la partecipazione certa di Cristina Scuccia, ovvero l’ex Suor Cristina di The Voice of Italy, nonché quella probabile delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)dei, svelati i nomi dicinque. Continuano ad uscire indiscrezioni e rivelazioni sulla nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Pochi giorni fa vi avevamo annunciato della novità relativa alla data di inizio, inzialmente previstadopo la fine del GF vip e poi invece slittata a lunedì 17 aprile. Nel frattempo, confermata Vladimir Luxuria come opinionista ed Enrico Papi al posto di Nicola Savino, l’attenzione è tutta centrata sui. Fino ad ora ne sono stati ufficializzati alcuni, a partire da Luca Di Carlo, avvocato e amico di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Poi nelle scorse ore è stata annunciata la partecipazione certa di Cristina Scuccia, ovvero l’ex Suor Cristina di The Voice of Italy, nonché quella probabile delle ...

