Luperto | l’agente | “Contro il Napoli sarà una bella partita Terrorizzato per Osimhen? Assolutamente no!”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete, è intervenuto Diego Nappi, agente tra i tanti di Sebastiano. Queste le sue dichiarazioni: “Ha lasciato una parte del cuore aperché è cresciuto li ed è sempre affezionato alla città e alla società. -afferma Nappi - Non è unacome le altre, ma lo conosciamo tutti per la professionalità che lo ha sempre contraddistinto.una, anche se ilè semplicemente devastante. -prosegue Nappi - La storia dell’Empoli è molto chiara: ha immesso talenti in tante squadre importanti, sono tutti giovani spensierati che vogliono farsi valere per costruire un futuro.dal marcareno, ma carico. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @napolimagazine: LUPERTO - L'agente: 'Empoli-Napoli sarà un grande match, bel duello contro Osimhen' - cn1926it : #Luperto, l’agente: “Non è terrorizzato da #Osimhen, è carico per marcarlo!” - 1926pe : RT @napolimagazine: LUPERTO - L'agente: 'Empoli-Napoli sarà un grande match, bel duello contro Osimhen' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LUPERTO - L'agente: 'Empoli-Napoli sarà un grande match, bel duello contro Osimhen' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUPERTO - L'agente: 'Empoli-Napoli sarà un grande match, bel duello contro Osimhen' -

Andrea, percussionista e batterista, specializzato in ... Laureato in legge,editoriale, ma da sempre affascinato dal ... vanta numerosissime esperienze in giro per' Italia e all' ...Andrea, percussionista e batterista, specializzato in ... Laureato in legge,editoriale, ma da sempre affascinato dal ... vanta numerosissime esperienze in giro per'Italia e all'estero ...

Esclusiva- Luperto, l'agente a Radio CRC: “Per lui quella contro il ... GonfiaLaRete

Luperto, l'agente: "Ha sentito Meret, il Napoli sta facendo un ... CalcioNapoli24

Lea Codognato, la cultura parla al femminile: “Un'impresa di tutte ... Luce

Primo gol in Serie A per Luperto dopo 87 partite: la statistica numero-diez.com