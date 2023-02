L’unità e la potenza delle nazioni: l’indispensabile saggio di Enrico Corradini (Di giovedì 23 febbraio 2023) A oltre un secolo di distanza dalla prima edizione (Vallecchi, Firenze 1922), Altaforte ripropone, per la collana «Gli Indelebili», L’unità e la potenza delle nazioni di Enrico Corradini. Un classico della letteratura politica del primo Novecento, indispensabile per comprendere le idee che animarono la migliore stagione del nazionalismo italiano. Enrico Corradini, l’araldo dell’Italia imperiale Domenica 16 marzo 1919, nel romano Palazzo Macchi, si inaugurava il convegno dell’Associazione nazionalista italiana sulla «politica economico-sociale del nazionalismo». Era un appuntamento importante per i dirigenti e i soci dell’organizzazione, a cui infatti presenziarono in gran numero, come si legge negli atti congressuali, «i rappresentanti di quasi tutte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) A oltre un secolo di distanza dalla prima edizione (Vallecchi, Firenze 1922), Altaforte ripropone, per la collana «Gli Indelebili»,e ladi. Un classico della letteratura politica del primo Novecento, indispensabile per comprendere le idee che animarono la migliore stagione del nazionalismo italiano., l’araldo dell’Italia imperiale Domenica 16 marzo 1919, nel romano Palazzo Macchi, si inaugurava il convegno dell’Associazione nazionalista italiana sulla «politica economico-sociale del nazionalismo». Era un appuntamento importante per i dirigenti e i soci dell’organizzazione, a cui infatti presenziarono in gran numero, come si legge negli atti congressuali, «i rappresentanti di quasi tutte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anto848484 : @gentilivero da un punto all'altro del campo elettrico. Capito. Poi moltiplica per intensita di corrente cioè quan… - Pasqual93933931 : @___D10___ Hai ragione, Un popolo unito con la forza e l'inganno,avvenuto nel 1860 da una guerra mai dichiarata per… - ser53322104 : @vfeltri La forza di un paese non si misura solo in termini di potenza militare, ma anche in termini di valori e so… - FidesEtRatio94 : Il cavallo vapore, l'unità di misura della potenza meccanica, è chiamato così perché la potenza che può sviluppare… - AldoGiove : @OdassoAndrea @herisson13 @AvvocatoAtomico La potenza dipende da: - La massa d'aria che colpisce la pala nell'unit… -