L'Unione Europea mette al bando TikTok, preoccupazione per la sicurezza e la privacy dei dipendenti e dei flussi informativi Dopo gli Stati Uniti, anche L'Unione Europea ha messo al bando TikTok. Con una nota ufficiale l'Ue ha invitato i dipendenti a disinstallare il social dai propri cellulari. Il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton in un incontro con la stampa, ha detto: "La Commissione Europea è un'istituzione e come tale ha un forte focus sulla protezione della sicurezza informatica ed è su questo che abbiamo preso questa decisione". Aggiungendo anche: "Siamo estremamente attenti a proteggere i nostri dati". La decisione, ha chiarito Breton, è stata presa dal commissario Johannes Hahn. TikTok ha reagito definendo la scelta delL'Unione Europea "sbagliata".

