L'Unione europea ha chiesto ai propri dipendenti di disinstallare TikTok (Di giovedì 23 febbraio 2023) La richiesta della Commissione a chi ha istallato l'app sui dispositivi aziendali: cancellarla entro 15 marzo. Si teme per la sicurezza dei dati raccolti dalla app di proprietà della cinese Bytedance

