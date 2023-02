L'Unione Europa contro TikTok: via l'app da ogni dispositivo dei dipendenti (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'Europa alza il muro contro TikTok. Per Bruxelles l'applicazione di proprietà della cinese ByteDance non è sicura, per questo la Commissione europea ha deciso di bandirla, chiedendo ai suoi dipendenti di rimuoverla da tutti i dispositivi aziendali e su quelli personali che hanno l'accesso al servizio di telefonia mobile della stessa Commissione. L'obiettivo è eliminare TikTok da ogni smartphone, tablet e laptop entro il 15 marzo. “La Commissione europea è concentrata sulla cybersicurezza e sulla protezione dei colleghi che lavorano al suo interno. Garantire la sicurezza è il nostro obiettivo, da qui nasce la decisione presa su TikTok”, ha detto Thierry Breton, Commissario europeo al mercato interno. A poco è servito l’incontro del 10 gennaio scorso ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'alza il muro. Per Bruxelles l'applicazione di proprietà della cinese ByteDance non è sicura, per questo la Commissione europea ha deciso di bandirla, chiedendo ai suoidi rimuoverla da tutti i dispositivi aziendali e su quelli personali che hanno l'accesso al servizio di telefonia mobile della stessa Commissione. L'obiettivo è eliminaredasmartphone, tablet e laptop entro il 15 marzo. “La Commissione europea è concentrata sulla cybersicurezza e sulla protezione dei colleghi che lavorano al suo interno. Garantire la sicurezza è il nostro obiettivo, da qui nasce la decisione presa su”, ha detto Thierry Breton, Commissario europeo al mercato interno. A poco è servito l’indel 10 gennaio scorso ...

