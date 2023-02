L’ultimo giorno sulla terra: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’ultimo giorno sulla terra: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema L’ultimo giorno sulla terra è il film in onda questa sera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola di fantascienza del 2020 diretta da Romain Quirot, con Hugo Becker e Jean Reno. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming il film L’ultimo giorno sulla terra. Trama Il film è ambientato nel 2050, quando la terra è prossima al collasso e l’umanità si avvia verso la sesta estinzione di massa. Una luna rossa vira dritta contro la terra, portando le ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023): trama, cast e streaming delsu Sky Cinemaè ilin onda questa sera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola di fantascienza del 2020 diretta da Romain Quirot, con Hugo Becker e Jean Reno. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming il. Trama Ilè ambientato nel 2050, quando laè prossima al collasso e l’umanità si avvia verso la sesta estinzione di massa. Una luna rossa vira dritta contro la, portando le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : L'ultimo giorno di Internet Explorer: addio a un pezzo di storia del web - CFilDim : RT @ladieffe: non vedo l’ora che arrivi la puntata di stasera, è comunque fatemelo dire ma vedere DUE PERSONE CHE SI RITENGONO FIDANZATE, n… - lauraro1974 : RT @ladieffe: non vedo l’ora che arrivi la puntata di stasera, è comunque fatemelo dire ma vedere DUE PERSONE CHE SI RITENGONO FIDANZATE, n… - ekkansonsuz : RT @ladieffe: non vedo l’ora che arrivi la puntata di stasera, è comunque fatemelo dire ma vedere DUE PERSONE CHE SI RITENGONO FIDANZATE, n… - Lupoweb69 : @dodibatt È bello riaverti Il primo e l'ultimo uomo Padre del fuoco del tuono del nulla 1966 Giorno per giorno Così… -