Lukaku, un gol per il riscatto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se era in debito, ha almeno saldato la prima rata. Romelu Lukaku ha risposto a Piero Ausilio, che lunedì sera non gli aveva risparmiato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se era in debito, ha almeno saldato la prima rata. Romeluha risposto a Piero Ausilio, che lunedì sera non gli aveva risparmiato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : BIG ROOOOOOOOOOOOOM ???? Il gol nel finale di Lukaku decide la gara d'andata degli ottavi di finale tra Inter e Por… - marifcinter : L'abbraccio tra #Lukaku e #Barella dopo il gol della vittoria #InterPorto #UCL #ChampionsLeague - pisto_gol : La cosa migliore di #IntPor 1:0 è stata probabilmente la coreografia del tifo interista. L’#Inter vince grazie al g… - ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ???#Inzaghi: 'Rimasto male per la reazione di Dzeko al cambio? Ecco, me l'aspettavo questa domanda. Anche io mi arrabbia… - nexusSEI_6 : RT @deliux9: Ennesima vittoria di Simone Inzaghi in Champions. Pesantissimo il gol di Lukaku in proiezione ritorno. Bene bene così. Braviss… -