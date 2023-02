Lukaku | «Se voglio restare all’Inter? Non posso parlare | dietro c’è l’inglese!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023)autore del gol dell’1-0 in Inter-Porto, parla al termine della partita di Champions League. Così l’attaccante nerazzurro risponde ai microfoni di Mediaset Infinity. A DISPOSIZIONE – Romeluparla al termine di Inter-Porto. L’attaccante, autore del gol nerazzurro in Champions League, risponde così ai microfoni di Mediaset Infinity: «Devo continuare a tenere la testa bassa e pedalare. Sono contento per la vittoria della squadra. È stata una partita complicata ma abbiamo vinto alla fine e volevo fare anche il secondo gol. Ma dobbiamo essere felici così. La qualificazione ai quarti di Champions League? Quella deve essere la nostra ambizione. Noi vogliamo giocare in questi contesti e abbiamo una squadra forte per riuscirci. Ma anche il Porto ce l’ha. Prima dobbiamo fare buoni risultati in campionato e poi preparare il ritorno. Contento di ...