L' Inter supera il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League mettendo a segno un 1 - 0 ad opera di un: questo è l'apice (per i tifosi nerazzurri ovviamente) di una partita nervosa, al limite della rissa senza quartiere, con entrambe le squadre che a corrente alternata si sono rese ...L' Inter soffre ma porta a casa una vittoria importante nella gara d'andata degli ottavi di finale Champions League contro il Porto. Un gol di unpermette alla squadra di Simone Inzaghi di portare a casa il successo anche se per la qualificazione ci sarà ancora da lottare nel ritorno in Portogallo. Una gara vinta proprio dal ...

Lukaku ritrovato, Dzeko giù di tono: le pagelle di Inter-Porto ilGiornale.it

Lukaku torna Lukaku nella serata più importante, urlo Inter: vittoria ... Sport Fanpage

Inter-Porto 1-0, le pagelle: Dzeko a fari spenti, Lukaku entra ed è una furia leggo.it

Cambiasso: «Lautaro Martinez ha ritrovato il suo livello! Lukaku…» Inter-News.it

Lukaku a fine partita: «Era troppo importante fare risultato. Penso solo all'Inter» Inter News 24

Anche l'Inter il suo l'ha fatto, uno a zero sul Porto e al ritorno potrà giocare come sa fare meglio, aspettando l'avversario per ripartire in campo aperto. E' ancora presto per dirlo, ma lo diciamo l ...È Lukaku, partito dalla panchina quando sembrava dovesse giocare ... Ed è decisivo Romelu, l’uomo ritrovato, al quarto centro stagionale, il secondo di fila dopo quello realizzato, seppur su rigore ...