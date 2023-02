Lukaku risorge | il primo atto è dell’Inter Ma a Oporto sarà una battaglia

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 febbraio 2023) E’l’eroe, come due anni fa. Tutto sembra tornato per una notte all’annata dello scudetto, col belga decisivo e San Siro a esplodere di gioia. Siamo invece reduci da un momento complicatissimo per quello che doveva essere il colpo dell’estate nerazzurra e che diventa quello dell’inverno. Un’Inter di cuore, nella versione migliore da Champions, ma anche un po’ troppo fragile dietro e più volte a rischio di passare sotto, la spunta nel finale per 1-0 al Meazza in una sfida intensa, una vera e propria, contro una squadra con giovani ma in fin dei conti molto smaliziata, allenata dallo stesso tecnico ormai da tempo, e si vede. Porto ostico, Inter che con saggezza evita di scoprirsi troppo e non subisce un gol (e una sconfitta) che altrimenti sarebbe stata pesantissima nell’ambito del doppio confronto, quindi ...