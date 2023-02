Lukaku: «Non ho tempo per la felicità, sono troppo concentrato a Oporto» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romelu Lukaku ha parlato così di Inter-Porto su Sky Sport. Poca euforia, massima concentrazione per la prossima partita a Oporto. EUFORIA – Ecco il commento di Romelu Lukaku alla partita Inter-Porto su Sky Sport: «Io sono contento per la squadra, per la vittoria perchè è stata una partita complicata. Manca secondo tempo di là, dobbiamo fare buoni risultati. Non voglio parlare di futuro, parlo di presente perchè in trasferta non sarà facile. La loro squadra dà difficolta a livello mentale e con la qualità, dobbiamo essere pronti. Gli attaccanti devono essere sempre pronti, Bare ha fatto tanti assist così e sapevo del cross. Dopo il palo sono stato lì, devo ringraziare Nicolò. Se io devo andare in campo in guerra prendo Nico, ha tutte le qualità del grande centrocampista. È il primo che ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romeluha parlato così di Inter-Porto su Sky Sport. Poca euforia, massima concentrazione per la prossima partita a. EUFORIA – Ecco il commento di Romelualla partita Inter-Porto su Sky Sport: «Iocontento per la squadra, per la vittoria perchè è stata una partita complicata. Manca secondodi là, dobbiamo fare buoni risultati. Non voglio parlare di futuro, parlo di presente perchè in trasferta non sarà facile. La loro squadra dà difficolta a livello mentale e con la qualità, dobbiamo essere pronti. Gli attaccanti devono essere sempre pronti, Bare ha fatto tanti assist così e sapevo del cross. Dopo il palostato lì, devo ringraziare Nicolò. Se io devo andare in campo in guerra prendo Nico, ha tutte le qualità del grande centrocampista. È il primo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Contro una squadra tecnicamente, tatticamente e fisicamente forte come il #Porto, vitale 1-0 dell’#Inter che nel fi… - marifcinter : #Lukaku: 'C'è una grande soddisfazione per la vittoria, era troppo importante. Ho passato mesi complicati, sono fel… - marifcinter : #Marotta: 'Purtroppo #Lukaku non ha potuto dare quello che lui stesso voleva dare, siamo fiduciosi che in queste pa… - Luxgraph : Inter, Marotta: 'Lukaku non è ancora al 100%, solo Inzaghi lo può valutare' - Eamlaen : RT @90ordnasselA: “Mamma mia, minchia il petto guarda qua come sono in forma” #Lukaku non si rende conto di essere in onda su Sky con @Matt… -