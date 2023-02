Lukaku: «Mesi complicati, felice di poter aiutare l’Inter! Assist di Barella…» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lukaku ha parlato dopo il fischio d’inizio di Inter-Porto, partita andata in scena alle 21 a San Siro e valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito quanto dichiarato a Prime Video A DISPOSIZIONE – Romelu Lukaku è intervenuto così dopo Inter-Porto: «Tutto, la soddisfazione della vittoria perché oggi era troppo importante vincere. Volevamo fare il secondo gol, non ci siamo riusciti però abbiamo vinto. Ho passato Mesi complicati ma sono contento di poter aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Messaggio a Inzaghi? Non sono io che decido, io penso solo all’Inter e a fare il meglio possibile. Sono contento della vittoria. Barella? Io ho sempre detto che il primo giocatore che porto i guerra è lui, sono contento del suo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha parlato dopo il fischio d’inizio di Inter-Porto, partita andata in scena alle 21 a San Siro e valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito quanto dichiarato a Prime Video A DISPOSIZIONE – Romeluè intervenuto così dopo Inter-Porto: «Tutto, la soddisfazione della vittoria perché oggi era troppo importante vincere. Volevamo fare il secondo gol, non ci siamo riusciti però abbiamo vinto. Ho passatoma sono contento dila squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Messaggio a Inzaghi? Non sono io che decido, io penso solo all’Inter e a fare il meglio possibile. Sono contento della vittoria. Barella? Io ho sempre detto che il primo giocatore che porto i guerra è lui, sono contento del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angeloinitaly : RT @fcin1908it: Lukaku: 'Non sono individualista, penso al bene dell'Inter. Vissuto mesi complicati ma...' - fcin1908it : Lukaku: 'Non sono individualista, penso al bene dell'Inter. Vissuto mesi complicati ma...' - VivInterNews : RT @internewsit: Lukaku: «Mesi complicati, felice di poter aiutare l'Inter! Assist di Barella...» - - internewsit : Lukaku: «Mesi complicati, felice di poter aiutare l'Inter! Assist di Barella...» - - TorciaSimpatica : #Lukaku:'In quel gol c'è tutta la soddisfazione di oggi, era importante vincere. Ho passato dei brutti mesi per l'i… -