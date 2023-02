Lukaku: «Inter, vittoria di squadra! Momento chiave? Non il mio gol» (Di giovedì 23 febbraio 2023) C’è anche Lukaku a commentare su Inter TV la vittoria per 1-0 contro il Porto, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole nel post partita, dopo averla decisa con il fondamentale gol all’86’. FINALMENTE DECISIVO! – Romelu Lukaku è molto contento per come è finita Inter-Porto: «Soddisfazione, però vittoria della squadra. Penso che oggi l’abbiamo meritato, ci siamo creati tante occasioni. Il Porto è una squadra molto forte, però ci siamo preparati molto bene per la partita. Adesso dobbiamo fare bene anche in campionato. Era molto importante chiudere questa partita con una vittoria, abbiamo provato a fare il secondo gol ma non ci siamo riusciti: peccato, però dobbiamo essere contenti per aver vinto contro un’ottima squadra. ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) C’è anchea commentare suTV laper 1-0 contro il Porto, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole nel post partita, dopo averla decisa con il fondamentale gol all’86’. FINALMENTE DECISIVO! – Romeluè molto contento per come è finita-Porto: «Soddisfazione, peròdella squadra. Penso che oggi l’abbiamo meritato, ci siamo creati tante occasioni. Il Porto è una squadra molto forte, però ci siamo preparati molto bene per la partita. Adesso dobbiamo fare bene anche in campionato. Era molto importante chiudere questa partita con una, abbiamo provato a fare il secondo gol ma non ci siamo riusciti: peccato, però dobbiamo essere contenti per aver vinto contro un’ottima squadra. ...

