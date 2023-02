Lukaku | fuori onda inaspettato | reazioni shock in studio

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Inter ha vinto per 1-0 l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto grazie ad un gol dell’attaccante belga a pochi minuti dal termine PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Inter conquista il primo round degli ottavi di finale di Champions League contro il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.