Lukaku fa sorridere Inzaghi | Porto battuto 1-0 nel finale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Inter, Lukaku torna a sorridere: fissato l’obiettivo per il futuro -

Dal 72' Brozovic 6.5 : non solo, Inzaghi puòanche per il rientro del croato Dimarco 6 : comincia molto bene la partita, mettendo al centro palloni importanti e facendo sempre ...... soprattutto per Dimarco, Calhanoglu e...), ma anche quando il pullman ha imboccato il viale ... Il record di Inter - Barcellona del 2019 resiste, ma il cassiere nerazzurro può comunque. ...

Inter di corto muso col Porto: Lukaku fa sorridere Inzaghi Calcio mercato web

Inter-Porto 1-0: Lukaku entra e decide la gara, Inzaghi può sorridere Tuttosport

ESCLUSIVA Guarin: “Inter-Porto, decisivi i tifosi! Brozovic Tenerselo stretto. E Lukaku…” fcinter1908

Inter, Lukaku si è svegliato: il messaggio a Marotta Calciomercato.com

Inter, sorriso Lukaku: cosa ha in mente Inzaghi per lui (e per Dzeko) Today.it

Romelu Lukaku entra al posto di Dzeko e risolve una spinosa gara che non riusciva a sbloccarsi. L'Inter può andare ad Oporto in vantaggio di una rete ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...