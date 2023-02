Lukaku Fa La Differenza: L’Inter Vince L’Andata Contro Il Porto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romelu Lukaku ha dato una lezione a San Siro, decretando la vittoria delL’Inter nella sfida Contro il Porto, valido per l’accesso ai quarti di Champions League. Il suo gol è stato come una chiave che ha aperto la porta di una fortezza. Il belga, entrato in campo nella ripresa, ha dichiarato ai microfoni di Prime Video nel post-gara: “Era troppo importante Vincere, volevamo anche fare il secondo gol. Ho passato dei mesi complicati, sono felice di essere a disposizione della squadra per raggiungere gli obiettivi”. Anche il tecnico delL’Inter, Simone Inzaghi, ha espresso la sua soddisfazione: “Abbiamo fatto una grande partita Contro un avversario fisico e tecnico. C’è rammarico per le occasioni sprecate, ma Onana e Skriniar sono stati bravissimi in qualche ripartenza ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romeluha dato una lezione a San Siro, decretando la vittoria delnella sfidail, valido per l’accesso ai quarti di Champions League. Il suo gol è stato come una chiave che ha aperto la porta di una fortezza. Il belga, entrato in campo nella ripresa, ha dichiarato ai microfoni di Prime Video nel post-gara: “Era troppo importantere, volevamo anche fare il secondo gol. Ho passato dei mesi complicati, sono felice di essere a disposizione della squadra per raggiungere gli obiettivi”. Anche il tecnico del, Simone Inzaghi, ha espresso la sua soddisfazione: “Abbiamo fatto una grande partitaun avversario fisico e tecnico. C’è rammarico per le occasioni sprecate, ma Onana e Skriniar sono stati bravissimi in qualche ripartenza ...

