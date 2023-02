Lukaku entra e segna: all'Inter il primo round col Porto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ci pensa Romelu Lukaku a regalare la vittoria all'Inter, un successo fondamentale per il passaggio del turno: l'1-0 firmato dal belga nel finale contro il Porto fa sorridere i nerazzurri che ora possono guardare al ritorno del 14 marzo con fiducia. I quarti di finale sono a portata di mano dopo la vittoria di San Siro. I nerazzurri hanno avuto un paio di occasioni nei primi venti minuti di gioco, la più clamorosa quella di Calhanoglu sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il turco ha calciato di prima intenzione trovando però la respinta di Diogo Costa. Il Porto invece è uscito col passare dei minuti, è stato Grujic ad avere la doppia occasione per sbloccare il punteggio: prima il tiro è terminato di poco alto sopra la traversa, poi la conclusione è stata respinta da Onana. Galeno, da due passi, non è riuscito a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ci pensa Romelua regalare la vittoria all', un successo fondamentale per il passaggio del turno: l'1-0 firmato dal belga nel finale contro ilfa sorridere i nerazzurri che ora possono guardare al ritorno del 14 marzo con fiducia. I quarti di finale sono a portata di mano dopo la vittoria di San Siro. I nerazzurri hanno avuto un paio di occasioni nei primi venti minuti di gioco, la più clamorosa quella di Calhanoglu sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il turco ha calciato di prima intenzione trovando però la respinta di Diogo Costa. Ilinvece è uscito col passare dei minuti, è stato Grujic ad avere la doppia occasione per sbloccare il punteggio: prima il tiro è terminato di poco alto sopra la traversa, poi la conclusione è stata respinta da Onana. Galeno, da due passi, non è riuscito a ...

