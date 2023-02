Lukaku affonda il Porto | l’Inter vince 1-0

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Una rete dell'uomo più atteso regala un successo prezioso all'Inter che in un match complicato, a San Siro, batte il1-0 e potrà giocare il ritorno al Do Dragao con un leggero vantaggio. Gara difficile per i nerazzurri che ci provano nel primo tempo con Lautaro e Bastoni. Nella ripresa ilha una doppia chance con Taremi. Otavio viene espulso per somma di ammonizioni all'80' e l'Inter ne approfitta:segna su assist di Barella dopo aver colpito il palo e decide il match.Termina 1-1 alla Red Bull Arena nell'andata degli ottavi di Champions. In avvio ci prova Dias, la sblocca Mahrez che sfrutta l'errore di Schlager. Pericolosi Grealish e Werner, spreca il neoentrato Henrichs. Ederson salva su André Silva e Szoboszlai, ma sbaglia l'uscita sul pareggio di Gvardiol. Blaswich nega il gol a Gundogan. Ritorno all'Etihad il ...

Un gol di Lukaku nelle ultime battute di gara regala all'Inter un successo di misura nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. A "San Siro" finisce 1 - 0 proprio grazie al sigillo ...

Anche l'Inter il suo l'ha fatto, uno a zero sul Porto e al ritorno potrà giocare come sa fare meglio, aspettando l'avversario per ripartire in campo aperto. E' ancora presto per dirlo, ma lo diciamo l ...Tuttavia, le due compagini dedicano comunque i primi minuti del match a studiarsi a vicenda, aspettando il momento giusto per affondare l’offensiva ... Internazionale vs FC Porto Image shows: Romelu ...