Luiz Adriano | nuova avventura per l’ex Milan

(Di giovedì 23 febbraio 2023)inizierà unae lo farà a casa sua in Brasile con l’Internacionalinizierà unae lo farà a casa sua in Brasile con l’Internacional. E’ la stessa società ad annunciarlo con un comunicato ufficiale apparso sui canali social del club brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caleriserva : RT @FlipBauer: @caleriserva Neanche Luiz Adriano così scarso - FlipBauer : @caleriserva Neanche Luiz Adriano così scarso - Turkiye_Spor : ???? Luiz Adriano #Antalyaspor'a veda etti, Internacional'a transfer oldu. - augusto_peress : @PedroGaucho_ @pedro19O3 'Quem é esse bagre perto do Luiz Adriano?' — Meneghetti, 2023 - M1sha13 : @Jerry_3_ Ma che cazzo di problemi avete che i vostri idoli sono suso kalinic e luiz adriano -

Dopo quindici anni, l'ex attaccante del Milantorna ad indossare la maglia dell'Internacional di Porto Alegre, città che gli ha dato i natali e che lo ha vsto crescere anche calcisticamente. Il classe 1987, si è ufficialmente ...Commenta per primo, 35enne ex attaccante di Shakhtar Donetsk e Milan, ha deciso di tornare all' Internacional di Porto Alegre , il club dove ha mosso i primi passi tra i professionisti. Ha firmato un ...

Internacional, dopo 16 anni torna l'ex attaccante rossonero Luiz Adriano Milan News

LUIZ ADRIANO, ADDIO TURCHIA: VICINO AL RITORNO IN BRASILE - Sportmediaset Sport Mediaset

Accordo Antalyaspor-Luiz Adriano per la risoluzione del contratto: l'ex Milan tornerà in Brasile TUTTO mercato WEB

Ex Milan, Luiz Adriano vuole il Brasile: lo attende l’Internacional Pianeta Milan

Accordo Antalyaspor-Luiz Adriano per la risoluzione del contratto Milan News

L'attaccante ex Milan torna nel club con cui ha vinto il Mondiale per Club nel 2006. Ha firmato un contratto fino a dicembre 2023.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...