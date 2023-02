“Lui ti ha vista nuda” Michelle Hunziker | imbarazzo in piena diretta | di chi stavano parlando

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Attimi di forteieri sera durante la prima puntata diImpossible, il programma condotto dalla splendida e bravissima. Al suo fianco, la super divertente comica Katia Follesa che con le sue battute ha fatto divertire tutti. Anche la stessa padrona di casa. Chiaramente la Follesa ha fatto molto leva sulla vita privata della conduttrice e chiaramente, è stata molto al gioco. C’è stato un momento tuttavia, che la Follesa ha fatto una serie di battute che di certo non sono passate inosservate. Il pubblico chiaramente ci ha fatto caso e sui social l’ironia è andata per la maggiore. Ma di cosa parliamo? Durante i suoi sketch, Katia ha fatto dell’ironia sulla vita sentimentale dell’amica e collega. Non solo, la Follesa stava facendo menzione dei molti esercizi fisici che fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Gasparri: 'Zelensky sta sotto le bombe e quindi esprime il suo punto di vista. Noi siamo preoccupati del rischio di… - putino : Come si è ridotto male Vauro. Adesso si dice pronto a “baciare in bocca Silvio Berlusconi” dopo averlo attaccato pe… - putino : “Sono oggetto di un’oscena campagna di odio social”, afferma colui che blocca a vista chiunque possa dirgli anche s… - IvanaIv29438384 : RT @EdizioniQiqajon: è in uscita il nuovo libro di #FrancescoPiantoni... narra della relazione tra #Nicodemo e #Gesù, dal punto di vista di… - JGhezza : @Enchanted_24 Si ma secondo me ha capito che tra i 2 della coppia quella forte nel fandom è lei… quindi deve unirsi… -

...la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022 e la fine della guerra non è ancora in. Le ... Quest'ultima, secondo, non ha il mandato di discutere di temi politici. "I battibecchi politici ...È impressionante confrontarlo con quello dell'edizione Rizzoli, dove stampato in bellasulla ...doveva sparare e colpirlo) l'ha uccisa davvero. Ma invece di finire in galera per uxoricidio, ...

SBK, Aprilia sulla via del ritorno: omologazione in vista per la RSV4 1100 Motosprint.it

Ineos Grenadiers, dubbi su Egan Bernal in vista Tour de France: “Nessuna aspettativa, lui è frustrat... SpazioCiclismo

Crisi Chiara Ferragni-Fedez: lui dorme sul divano Vanity Fair Italia

Il Blog dei Tifosi – Punti di vista Fiorentina.it

Mercanti e Fossi scontro sul Cpr. Lei: “Si può fare”. Lui: “Proprio no” La Repubblica Firenze.it

In vista della gara di questa sera contro il Braga Vincenzo Italiano ha in mente un concreto turnover. A cominciare dal portiere dove, al netto del lutto che ha coinvolto Sirigu, il portiere è pronto ...Momento di imbarazzo per Michelle Hunziker durante lo show in prima serata: così Katia Follesa l’ha messa in difficoltà. Michelle Impossible è partito per la nuova stagione in prima serata con tanti ...