“Lui là sotto… Non è come dicono” Imbarazzo al GF Vip | svelati i dettagli sul concorrente

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 23 febbraio 2023) In queste ultime ore si è riaccesa in Antonella Fiordelisi la gelosia nei confronti di Micol Incorvaia, invece, questa è stata soltanto una buona amica per Edoardo Donnamaria,ha detto lui stesso nella ultima puntata del GF Vip 7. Che dirà la 24enne scoprendo che l’altra ha svelato uno intimo del suo lui? Potrebbe scoppiare il putiferio in quel del GF Vip 7. Tutti ricorderanno l’imbarazzante pistolino-gate. Così Antonella Fiordelisi, in diretta, aveva descritto quello di Edoardo Donnamaria per poi spiegare che aveva quel termine per la situazione, che le sue dimensioni erano soddisfacenti. Micol Incorvaia ne ha riparlato. GF Vip, i discorsi sull’intimo di Donnamaria L’evitabile faccenda del pistolino era iniziata quando Antonella Fiordelisi si era arrabbiata Oriana Marzoli. La prima accusava l’altra di essere caduta ed aver ...