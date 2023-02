Lui è praticamente sparito dai social e i rumors sulla rottura della coppia sono sempre più insistenti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Elisabetta Canalis single? È finita con il marito Brian Perri? L’ex velina e il medico americano si sono lasciati? La notizia è stata lanciata dal settimanale Oggi e, sebbene non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale da parte della coppia, ci sono diversi indizi che farebbero pensare a una rottura tra i due. In primis, l’assenza di lui dai social. Elisabetta Canalis 42 anni in 42 foto guarda le foto Leggi anche › Elisabetta ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 febbraio 2023) Elisabetta Canalis single? È finita con il marito Brian Perri? L’ex velina e il medico americano silasciati? La notizia è stata lanciata dal settimanale Oggi e, sebbene non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale da parte, cidiversi indizi che farebbero pensare a unatra i due. In primis, l’assenza di lui dai. Elisabetta Canalis 42 anni in 42 foto guarda le foto Leggi anche › Elisabetta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Altri 75mila anche questa sera per #InterPorto. Praticamente mai meno di 70mila ad ogni partita di #Inter e #Milan… - onceuponyet : RT @insecuremind_: a parte che dal video si capisce che lui voleva solo un abbraccio, ed è stata lei a sedersi sopra di lui..detto ciò, non… - OrionChaos : ...e comunque non potete manco dire che ieri sera lui non le sia stato vicino perchè LI HANNO PRATICAMENTE SEMPRE C… - RCaruso73 : RT @Steev_mai: praticamente onestini ha chiesto un controllo medico (inventandosi un problema muscolare) per uscire e dover affrontare la d… - yourenotHobi : RT @insecuremind_: a parte che dal video si capisce che lui voleva solo un abbraccio, ed è stata lei a sedersi sopra di lui..detto ciò, non… -