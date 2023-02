E sulla quale ieri, il consigliere (in quota) Riccardo Laganà è tornato alla carica. Con un lettera inviata all'intero Consiglio d'amministrazione, Ad e presidente in testa, al direttore ...Alla base della richiesta, preoccupazioni per la sicurezza informatica La Commissione europea ha chiesto a tutti icon la app di TikTok installata sui dispositivi aziendali e su dispositivi personali con accesso al servizio di telefonia mobile della Commissione di disinstallarla al più presto. Lo ...

TokTok, l’Ue chiede ai suoi dipendenti di disinstallare app Il Sole 24 ORE

La Commissione europea chiede ai suoi dipendenti di disinstallare ... Agenzia ANSA

TikTok, Ue chiede ai dipendenti di disinstallare l'app Sky Tg24

TikTok, Commissione Ue chiede a dipendenti di disinstallare App ... Il Denaro

L'Ue chiede ai dipendenti di disinstallare TikTok ilGiornale.it

I dipendenti avranno tempo fino al 15 marzo per disinstallare l'app. La decisione dell'Unione europea di prendere precauzioni sul più popolare social cinese segue a quella del governo federale ...(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Commissione europea ha chiesto a tutti i dipendenti con la app di TikTok installata sui dispositivi aziendali e su dispositivi personali con accesso al servizio di telefonia ...