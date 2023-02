Luca e Antonella dopo Uomini e Donne | perché sono spariti senza dire nulla? Le loro parole

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 23 febbraio 2023)Perini ePanont hanno lasciatoinsieme. Durante la scorsa puntata del talk show pomeridiano è saltato fuori l’argomento e Maria De Filippi ha svelato che la coppia avesse deciso di uscire per approfonla conoscenza al di fuori. In molti, però, sidomandati per quale ragione i due non L'articolo proviene da KontroKultura.