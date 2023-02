Lotta alla droga, visita a sorpresa della polizia nelle aule del ‘Giannone’ (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutivisita a sorpresa della polizia di Stato oggi negli ambienti scolastici del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento nell’ambito del piano della Lotta alle droghe nel mondo studentesco. Le unità cinofile della polizia di Stato hanno visionato la struttura scolastica, con la presenza in istituto delle classi, mettendo in atto un’azione di grande sensibilità e attenzione riguardo alla diffusione degli stupefacenti e alle gravi ricadute che essi comportano tra i giovani. Ricadute non solo sul piano fisico e psichico, ma anche etico e civico. In piena coerenza con i valori formativi cui la comunità scolastica si ispira, l’esperienza odierna ha avvalorato l’importanza di un impianto educativo e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi Stato oggi negli ambienti scolastici del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento nell’ambito del pianoalle droghe nel mondo studentesco. Le unità cinofiledi Stato hanno visionato la struttura scolastica, con la presenza in istituto delle classi, mettendo in atto un’azione di grande sensibilità e attenzione riguardodiffusione degli stupefacenti e alle gravi ricadute che essi comportano tra i giovani. Ricadute non solo sul piano fisico e psichico, ma anche etico e civico. In piena coerenza con i valori formativi cui la comunità scolastica si ispira, l’esperienza odierna ha avvalorato l’importanza di un impianto educativo e ...

