Lotta alla contraffazione, ministero Agricoltura rinnova accordo con Alibaba a tutela Dop e Igp (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, attraverso il suo organo di controllo, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (icqrf), ha rinnovato oggi al Masaf, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida e del vice-presidente e head of global Ip enforcement del Gruppo Alibaba Matthew Bassiur, l'accordo con il Gruppo Alibaba per tutelare le proprietà intellettuali delle denominazioni di origine riconosciute e delle indicazioni geografiche italiane, e rafforzare il controllo del Made in Italy sul mercato asiatico. Si tratta del terzo rinnovo dopo la sigla iniziale dell'accordo nel 2016. "Il Governo Meloni è ...

