Los Angeles, altra stangata per Harvey Weinstein: l’ex produttore condannato a 16 anni (Di giovedì 23 febbraio 2023) 16 anni di prigione: a tato ammonta la condanna di un tribunale di Los Angeles nei confronti di Harvey Weinstein, al termine del secondo processo nei suoi confronti per molestie e stupri. Con la sentenza di oggi, è arrivata la certezza che l’ex re di Hollywood rimarrà in carcere per il resto della sua vita. L’udienza per la definizione della pena arriva a distanza di circa due mesi dal verdetto della giuria che aveva riconosciuto Weinstein colpevole di aver stuprato, nel febbraio 2013, una ex modella e attrice russa venuta a Los Angeles da Roma per un festival cinematografico. «Siete le nostre eroine contro un mostro», aveva mandato a dire l’attrice premio Oscar Mira Sorvino alle donne che avevano testimoniato contro di lui. su Open Leggi anche: Asia Argento ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) 16di prigione: a tato ammonta la condanna di un tribunale di Losnei confronti di, al termine del secondo processo nei suoi confronti per molestie e stupri. Con la sentenza di oggi, è arrivata la certezza chere di Hollywood rimarrà in carcere per il resto della sua vita. L’udienza per la definizione della pena arriva a distanza di circa due mesi dal verdetto della giuria che aveva riconosciutocolpevole di aver stuprato, nel febbraio 2013, una ex modella e attrice russa venuta a Losda Roma per un festival cinematografico. «Siete le nostre eroine contro un mostro», aveva mandato a dire l’attrice premio Oscar Mira Sorvino alle donne che avevano testimoniato contro di lui. su Open Leggi anche: Asia Argento ...

