Loredana Bertè a Michelle Impossible racconta le violenze subite: "Ho fatto un mese di ospedale" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un intervento drammatico, quello di Loredana Bertè a Michelle Impossible. La cantante di Dedicato ha portato la sua testimonianza in tema di violenza sulle donne, una battaglia che lei stessa, Michelle Hunziker e tante altre donne dello spettacolo conducono da tantissimi anni per sensibilizzare sull'argomento ma anche per spingere il governo a garantire una maggiore sicurezza sia all'interno delle mura domestiche che per le strade. Seduta su uno sgabello di fronte alla conduttrice, Loredana Bertè ha aperto il suo cuore per raccontare la sua tremenda esperienza. Michelle Hunziker l'ha introdotta con queste parole: "Noi abbiamo dato entrambe tanto la voce alla violenza contro le donne. Tu lo stai facendo tutti i giorni, in ogni ...

