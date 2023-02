L'opposizione all'attacco di Valditara: 'E' inaccettabile minacciare chi difende la Costituzione' (Di giovedì 23 febbraio 2023) - Dopo l'aggressione di Azione Studentesca ai militanti di collettivi di sinistra, la preside di un altro liceo nella sua missiva ha ricordato che il fascismo nacque proprio da attacchi squadristi Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 febbraio 2023) - Dopo l'aggressione di Azione Studentesca ai militanti di collettivi di sinistra, la preside di un altro liceo nella sua missiva ha ricordato che il fascismo nacque proprio da attacchi squadristi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : In seguito all’aggressione squadrista avvenuta a Firenze, una preside ha scritto ai suoi studenti una lettera in cu… - SusannaCeccardi : A Roma quando la sinistra è all'opposizione ha tutte le soluzioni, quando si trova a Bruxelles vota contro gli inte… - borghi_claudio : @OrtigiaP @MinervaMcGrani1 @tiecolino Non necessariamente. Le uniche due commissioni presiedute (che non significa… - SegatoMaurizio : RT @vcrxxy1234: Luciano Nobili alla fine gliel'ha fatta, è entrato a fare parte del consiglio regionale del Lazio all opposizione. Grande s… - sepilli55 : RT @CorvinoSantino: Ecco quello che pensava la #Meloni dell'Ucraina quando era all'opposizione -