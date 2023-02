L' Onu condanna la Russia | approvata la risoluzione sull' Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : Anche l'Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani si unisce al coro di condanna internazionale del DL approva… - guiodic : @CarlJ2000 @MarcoFrattaFG @marcocongiu Bah, sai, l'Onu da anni condanna il comportamento di Israele ma non è mai cambiato nulla. - infoitinterno : Tajani: “Documento Onu su Russia equilibrato, condanna invasione, ma punti anche alla pace” - rada_maja : RT @CdT_Online: Il consigliere federale ha difeso i principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto umanitario internazionale e della… - CdT_Online : Il consigliere federale ha difeso i principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto umanitario internazionale… -

... avvicinandosi all'esito delle tre precedenti mozioni più generiche didella Russia (143 ... Si sarebbe aggiunto anche il Venezuela, che non ha votato perché non in regola con le quote, come ...Il G7 'resta vigile' sui rischi economici, incluse le pressioni inflazionistiche, e ribadisce ladella guerra lanciata dalla Russia in Ucraina. 2023 - 02 - 23 14:08:09 Zelensky: "Mosca ha ...

Il mondo diviso sull'Ucraina, oggi all'ONU si vota la risoluzione che condanna l'invasione RaiNews

All'Onu si vota sull'Ucraina, Zelensky fa appello all'Africa 'neutrale' Dire

Il mondo condanna la Russia all'Onu, "via dall'Ucraina" - Mondo Agenzia ANSA

Palestina. L’Onu condanna la demolizione delle case palestinesi da ... Notizie Geopolitiche

Nicaragua, tolta la cittadinanza a 94 persone. La condanna di Onu e ... Vatican News - Italiano

Il testo è passato con 141 voti a favore. Si astengono Cina e India. L'Assemblea generale ribadisce l'impegno per l'integrità territoriale di Kiev e chiede il ritiro immediato delle forze militari rus ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...