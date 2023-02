(Di giovedì 23 febbraio 2023) Un gruppo difilo ucraini ha sparso oggi 300 litri di vernice gialla e blu sulladinanzi all', stendendoli poi in modo da formare una mega bandiera di Kiev (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Gli attivisti del gruppo politico britannico Led By Donkeys il 23 febbraio hanno versato vernice gialla e blu in un… - bilco975 : RT @myrtamerlino: Un gruppo di attivisti, i #LedByDonkeys, questa mattina ha fermato il traffico davanti all'ambasciata russa di #Londra pe… - SilvioMostacci : RT @myrtamerlino: Un gruppo di attivisti, i #LedByDonkeys, questa mattina ha fermato il traffico davanti all'ambasciata russa di #Londra pe… - myrtamerlino : Un gruppo di attivisti, i #LedByDonkeys, questa mattina ha fermato il traffico davanti all'ambasciata russa di… - iconanews : Londra, attivisti verniciano giallo-blu strada ambasciata russa -

Un gruppo di attivisti filo ucraini ha sparso oggi 300 litri di vernice gialla e blu sulla strada dinanzi all'ambasciata russa a Londra, stendendoli poi in modo da formare una mega bandiera di Kiev (p ...