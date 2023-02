Lombardia: The good lobby, 'Fontana si attivi per approvare legge su voto a distanza' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Un appello al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, perché si attivi affinché il governo proceda con una legge per il diritto di voto ai fuori sede. E' quello lanciato dagli studenti della rete 'voto sano da lontano' che si rivolgono al neo-riconfermato governatore. Durante la campagna elettorale per il rinnovo della giunta lombarda, Fontana aveva raccolto l'invito lanciato dalla Rete che riunisce 12 associazioni e movimenti studenteschi, ad impegnarsi in sede di conferenza Stato-Regioni per premere sul governo per l'approvazione della legge per il voto ai fuori sede; un appello, quello degli attivisti, che arriva a una settimana di distanza dalla tornata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Un appello al presidente della Regione, Attilio, perché siaffinché il governo proceda con unaper il diritto diai fuori sede. E' quello lanciato dagli studenti della rete 'sano da lontano' che si rivolgono al neo-riconfermato governatore. Durante la campagna elettorale per il rinnovo della giunta lombarda,aveva raccolto l'invito lanciato dalla Rete che riunisce 12 associazioni e movimenti studenteschi, ad impegnarsi in sede di conferenza Stato-Regioni per premere sul governo per l'approvazione dellaper ilai fuori sede; un appello, quello deglisti, che arriva a una settimana didalla tornata ...

